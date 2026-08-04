Kırsaldaki Kadınlar Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kırsalda yaşayan kadınların ev ekonomisine sağlayacağı katkının aynı zamanda yerel kalkınmanın da anahtarı olduğunu belirterek, "Manisa'nın bereketli topraklarında üreten kadınlar hem aile bütçesini güçlendirir hem de ülke ekonomisine değer katar." dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların üretime daha fazla katılmasının hem aile ekonomisini hem de kırsal kalkınmayı güçlendireceğini belirtti. Manisa'nın tarımsal potansiyeline dikkat çeken Köse, ev hanımlarının doğal ürün üretimi, hayvancılık ve el emeği ürünlerle önemli gelir elde edebileceğini söyledi.

Manisa'nın üzümden zeytine, incirden sebzeye kadar birçok tarımsal üründe Türkiye'nin öncü illerinden biri olduğunu vurgulayan Köse, köylerde yaşayan kadınların bu zenginliği katma değere dönüştürebileceğini ifade etti.

Köse, "Sarıgöl ve Alaşehir'de üzümden doğal pekmez, üzüm reçeli ve sirke üretilebilir. Turgutlu'da yetişen incir reçel, kurutulmuş incir ve farklı yöresel ürünlere dönüştürülebilir. Akhisar'da zeytinden elde edilen ürünler, Salihli'de domates ve biberden hazırlanan ev yapımı salçalar, Demirci ve Gördes'te ise erişte, tarhana ve mantı gibi geleneksel lezzetler aile bütçesine önemli katkı sağlayabilir." dedi.

Ev ekonomisini güçlendirmenin en önemli yollarından birinin üretmek olduğunu ifade eden Köse, evlerin bahçelerinde kurulacak küçük sebze alanlarının bile ciddi tasarruf sağlayacağını belirtti.

Köse, "Domates, biber, patlıcan, salatalık ve yeşillik gibi temel ihtiyaçların ev bahçesinde üretilmesi hem market harcamalarını azaltır hem de ailelerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlar. Yaz aylarında hazırlanan salça, turşu, reçel ve konserveler ise kış aylarında önemli bir ekonomik avantaj oluşturur." diye konuştu.

Küçük ölçekli hayvancılığın da önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkat çeken Köse, tavuk, ördek, keçi ve koyun yetiştiriciliği ile yumurta, süt, peynir ve tereyağı üretiminin hem aile tüketimine hem de satışa yönelik değerlendirilebileceğini söyledi.

Manisa'nın birçok ilçesinde son yıllarda lavanta, adaçayı, kekik ve nane gibi tıbbi ve aromatik bitkilere ilginin arttığını belirten Köse, bu ürünlerin de yüksek katma değer sunduğunu ifade etti.

El emeği ürünlerin de ekonomik değere dönüştürülebileceğini kaydeden Köse, "Yöresel dokuma ürünleri, dikiş, nakış, örgü, oya ve el sanatları ürünleri sadece mahalle pazarlarında değil, sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satılabiliyor. Artık köyde üretmek, şehirdeki tüketiciye ulaşmaya engel değil." ifadelerini kullandı.

Kadınların üretime katılmasının kırsaldan göçün azaltılmasına da katkı sağlayacağını belirten Köse, "Üreten kadın güçlü aile demektir. Güçlü aile ise güçlü köy ve güçlü ekonomi anlamına gelir. Manisa'nın bereketli toprakları doğru değerlendirildiğinde kadınlarımız evlerinden çıkmadan aile bütçelerine ciddi katkılar sunabilir. Yerel yönetimler, kooperatifler ve kamu kurumlarının sağlayacağı eğitim ve desteklerle bu potansiyel çok daha ileri seviyeye taşınabilir." dedi.

Fatih Köse, kırsalda yaşayan kadınlara üretmekten vazgeçmemeleri çağrısında bulunarak, doğal ve yöresel ürünlere olan talebin her geçen gün arttığını, emek verilen her ürünün aile ekonomisine ve ülke kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.