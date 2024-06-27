Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi\'nde Aromatik Bitki Hasat Heyecanı

Ekonomi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Projesiyle 2023 yılında açılışı yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanı'nda (AHİGETAM) ilk hasat heyecanı yaşanıyor.

AHİGETAM bünyesinde kurulu olan Aromatik Bitki Bahçesi'ne ekilen 55 tür aromatik bitkinin hasat dönemi başladı. AHİGETAM alanında sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bitkiler üretiliyor. Tıbbi aromatik bitkiler, insan sağlığı ve tedavi yöntemi olarak kanıta dayalı fitoterapi işlemlerinde kullanılıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, AHİGETAM alanında yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler ile bölgenin çeşitli alanlarda kalkınmasına da destek sağlanıyor. Kırşehir'in sağlık alanında öncü bir şehir olması için çalışmalarını yürüten üniversitede, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında da aromatik bitkilerin üretimine ve kullanımını yaygınlaştırmaya önem veriliyor. AHİGETAM alanında lavanta, kekik, kantaron, ekinezya, dağ çayı, ıtır gibi bitkiler olmak üzere toplamda 55 tür bitkinin üretimi yapılıyor. - KIRŞEHİR