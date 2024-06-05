Kırşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' Kampanyası Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı 'Askıda Fatura' dayanışma kampanyası sürüyor. Kampanyaya 'www.kirsehir.bel.tr' adresinden katılım sağlanabilir.

05.06.2024 10:26  Güncelleme: 11:01
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı "Askıda Fatura" dayanışma kampanyası sürüyor.

Kırşehir Belediyesi'nin "Askıda Fatura" adıyla ekonomik anlamda olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı kampanya devam ediyor. Kampanyayla ilgili bir açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak 'Askıda Fatura' adıyla bir kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören bir uygulamayı hayata geçirmiştik. Askıda Fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşehrilerimiz su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyorlar.  Kampanyaya duyarlı olup dayanışma örneği sergileyen tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum."

Kampanyaya, 'www.kirsehir.bel.tr' adresinden Askıda Fatura sekmesine giriş yaparak katlım sağlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Kırşehir Belediyesi 'Askıda Fatura' Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika

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