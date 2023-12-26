Kırşehir\'de 11 köy muhtarı tarımsal sulama izni için harekete geçti

Kırşehir'de, tarımsal sulama izni isteyen 11 köy muhtarı; DSİ 5. Bölge Müdürlüğüne dilekçe vererek toprak verimini arttırmak için çalışmalara başladı.

İç Anadolu Bölgesinde Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu bulunan ve Kırşehir'in Kaman ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hirfanlı Baraj Gölü'nden tarımsal sulama izni isteyen üreticiler destek bekliyor. İlçe genelinde çok sayıda sulama göleti olmasına rağmen Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki büyük ölçekli ve verimli arazilerde yeterli tarımsal sulama suyu bulamamasına ilişkin dilekçe veren köylüler, Hirfanlı Barajından sulama suyu talep ediyor.

Bölgede bulunan 11 köyün muhtarı Hirfanlı Baraj Gölü çıkışından tarımsal sulama suyu alma hakkı için Ankara'da bulunan DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Dilekçelerini DSİ 5. Bölge Müdürlüğüne teslim eden muhtarların girişimine sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, Kırşehirliler Dernek Federasyonu destek veriyor. Bölgede yapılacak çalışmanın 11 köyde arazi ve ürün verimliliğini arttırması bekleniyor. - KIRŞEHİR