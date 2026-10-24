Kırşehir'de 154 kV enerji hattı güzergahında acele kamulaştırma kararı alındı

Kırşehir'de 154 kV enerji hattı güzergahında acele kamulaştırma kararı alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kırşehir'de tesis edilecek 154 kV enerji iletim hattı güzergahındaki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Direk yerlerinde mülkiyet, iletken salınım gabarisinde irtifak hakkı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kurulacak.
Kırşehir'de tesis edilecek 154 kilovolt (kV) enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bağlantı anlaşması kapsamında gerçekleştirilecek "154 kV (Kızılırmak TM-Kırşehir TM) Brş.N-Alıç DGES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" için ilgili haritada gösterilen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kaynak: AA
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