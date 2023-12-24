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Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihale yapılacak.
Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir Merkez İlçesi sınırlarındaki 4 bin 233 ve 609 hektarlık 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ayrı ayrı ihaleye çıkıldı.
İhaleler, 4 Ocak'ta 10.30 ve 10.40 saatlerinde Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
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