Kırşehir\'de Gurbetçi Sezonunda Esnafta Hareketlilik Yaşanmadı

Ekonomi

Kırşehir'de 2024 yılı yaz döneminde gurbetçilerin tarihi çarşılarda kalabalık oluşturmasına rağmen esnafta hareketlilik yaşanmadı.

Gurbetçi sezonunda esnaf; insan kalabalığı olmasına rağmen ekonomik hareketliliğin olmadığını söyledi. Yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçiler, her zamanki kalabalık manzaralarını oluştururken, beklenen alışveriş hacmi olmadı. Tarihi Ahi Çarşısı ve Kırşehir'in en eski çarşılarından bir tanesi olan Uzun Çarşı'da esnaf, alışveriş olmamasının üzüntüsü içerisinde. Esnaf Murat İşeri, beklediklerini bulamadıklarını söylerken, "Ufak artışlar oldu ama umduğumuz olmadı. Uzun Çarşı'da ciddi sirkülasyon var ama alışveriş yok" dedi. Ahmet Peker isimli esnaf ise gezenin çok olduğunu ancak maddi canlılığın olmadığını aktardı. Baharat satışının beklenenin üzerinde olduğunu ifade eden Baharatçı Ünsal Gümüş, "İşlerimiz iyi, gurbetçilerin yoğun talepleri var. Baharat ve bakliyat satışları iyi, kuruyemiş satışları ise düşük" diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı, şehrin ilk alışveriş merkezi diye bilinen Ahi Çarşısı ve diğer alanlarda yerli ve yabancı turist sayısı çoğalırken satışların düşük oranda olması esnafında beklediğini bulamamasına neden oldu. Gurbetçiler, sokaklarda ciddi oranda kalabalık oluştururken alışveriş talepleri ise az oranda seyrediyor. - KIRŞEHİR