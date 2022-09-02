Kırşehir haber | MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Cesurca üretime destek verenleri kutluyoruz" - Son Dakika
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Kırşehir haber | MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Cesurca üretime destek verenleri kutluyoruz"

02.09.2022 13:33
Kırşehir haber | MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Cesurca üretime destek verenleri kutluyoruz"

Kırşehir haberi... Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz, OSB bölgesi Anadolu Üretim ve Yatırım programı içerisinde yatırımcı ziyaretleri yapıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz, OSB bölgesi Anadolu Üretim ve Yatırım programı içerisinde yatırımcı ziyaretleri yapıyor.

MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz, doğrama imalat alanı olarak planlanan inşaat alanını ziyaret ederek iş insanı Musa Çelik ile görüştü. Hassas dönemlerde cesurca üretim ve istihdama destek vermenin önemli olduğunu aktaran Öz, "Önemli olan iş insanlarının bu dönemlerde ülkesi için taşın altına elini koyabilmesidir. Bu minvalde OSB'de çalışmalar yürüten girişimini ve desteğini canı gönülden takdir ve tebrik ediyor, kuracağı fabrikanın üretim ve istihdama katkı sunmasını ve rabbimden bol bereketli kazançlar nasip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Türkiye'nin tek reçetesinin üretim olduğunu ifade eden Öz, "Her zaman dediğimiz gibi ülkemizin tek bir reçetesi var o da üretim. Bunu yaparken de yerli hammaddenin işlenmesi ile gerçekleşen ihracatın lezzeti daha bir ayrı. Ülkemiz, ithalata dayalı ihracatı da azaltıp yerli hammadde ile ihracata yönelmeli . Böylece yeni imalat alanları sahaları açılıp üretim ve istihdam alanı daha da gelişecektir. Ülkemiz ikinci çeyrekte de 7,6 büyüyerek hem ihracat hemde üretim becerisini sürdürmüştür. Böylece Çin'in yüzde 0,4, ABD'nin yüzde 1,7, İngiltere'nin yüzde 2,9, Avro Bölgesinin ise yüzde 3,9 büyüdüğü bu dönemde ülkemiz, G20'de 2'nci sırada yer alarak küresel ekonomi içerisinde yine pozitif ayrışmıştır. Küresel ekonomi, Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını oldukça değerli buluyoruz. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ömer Ali, Kırşehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir haber | MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: 'Cesurca üretime destek verenleri kutluyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir haber | MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz: "Cesurca üretime destek verenleri kutluyoruz" - Son Dakika
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