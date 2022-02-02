Kırşehir son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kırşehir'in son 20 yılın en büyük kar yağışını aldığını söyleyerek, "Kar yağışı çiftçileri sevindirdi" dedi.

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini söyleyerek, "Bizler böyle bir yağış olmasını bekliyorduk. Kırşehir'de son 20 yılın en güzel yağışı oldu. Üretici için son derece sevindirici bir durum. Elbette yağışla birlikte bazı güçlüklerde oluştu. Yolların kapanması, hayvan barınaklarının çatılarının uçması ve su sorunu gibi bazı etkiler oldu ama bitkiler üzerinde ve tahıl üreticisi açısından son derece faydalı oldu. Oluşan kar inşallah yağmurla birlikte kalkar. Bu durum baraj ve göletlerin su miktarlarının yükselmesine ve toprağın nem kazanmasına etki sağlayacaktır. Üreticinin de yüzü yağışlarla gülecek" diye konuştu.

Yağışların sevindirici olduğunu ama üreticinin girdi maliyetlerinin düşmesini de beklediğini belirten Purcu, "Girdi maliyetleri döviz ve enflasyona bağlı yükseldi. Gübre ve mazotta 3-4 kat yükseliş oldu. Beklentimiz artan girdi maliyetlerinin düşürülmesidir" dedi. - KIRŞEHİR