Kırşehir Ziraat Odası Başkanı, sarı cüceye karşı arpa ekimini geciktirmelerini istedi

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, kentte hasat sezonunun sona erdiğini belirterek, yeni ekim sezonunda çiftçilerin sarı cüce hastalığına karşı önlem almaları gerektiğini söyledi. Toprak, hastalığın bölgede görüldüğünü ve ilaçla tedavisinin bulunmadığını belirterek, özellikle arpa ekiminin geç yapılması uyarısında bulundu.

Kırşehir'de hasat sezonunun tamamlandığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle rekoltenin yüksek gerçekleştiğini ve çiftçinin rahat bir sezon geçirdiğini söyledi. Toprak, maliyetlerdeki artışın ürün fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığını belirterek, "Hasat sezonunu bitirdik. Bu yıl yağışların da güzel olmasından dolayı rekolte yüksek oldu. Bu yönde çiftçi rahatladı. Maliyet artışları, ürün fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı" dedi.

Yeni ekim sezonunun Kırşehir'de başlamak üzere olduğunu belirten Toprak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre kentte çiftçilerin önemli bir bölümünün arpa üretimi yaptığını ifade etti. Sarı cüce hastalığına karşı çiftçilerin ekim tarihlerini geciktirmesi gerektiğini vurgulayan Toprak, "Yeni ekim sezonu Kırşehir'de başlamak üzere. ÇKS kayıtlarına göre çiftçimizin büyük bölümü arpa üretimi yapıyor. Bu nedenle ekimlerini geç yapsınlar. Sarı cüce hastalığı bizim bölgemizde görülmekte. Bu hastalığın ilaçla da tedavisi yok. En iyi yöntem ekimin geç yapılmasıdır" diye konuştu.

Toprak, çiftçilerin ekim döneminde hastalık riskini dikkate alarak hareket etmelerinin üretimde yaşanabilecek kayıpların önlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.