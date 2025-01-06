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Ekonomi

Kış Çaylarına Yoğun İlgi

Kış Çaylarına Yoğun İlgi

Soğuk havalarda soğuk algınlığından korunmak isteyenler, aktarları ziyaret ederek kış çaylarına talep arttırdı.

06.01.2025 09:58
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Havaların soğumasıyla kış çaylarına talep arttı. Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Aktarlarda kış çayının kilosu 500 liradan tezgahlarda alıcı buluyor.

Soğuk havaların gelmesiyle vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için aktarların yolunu tuttu. Grip, nezle, soğuk algınlığından korunmak isteyenler kış çaylarına talebi arttırdı. Vatandaşlar aktarlardan en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, ve adaçayı satın alıyor. Aktarlar ise kış çayının taze olmasına dikkat çekti. Kış mevsiminin vazgeçilmezi kış çayının kilosu 500 liradan satılıyor.

Kış çayının doğru miktarda kullanımını belirten aktar Cihan Özdemir, "Bu sene kış çayının kilosu 500 liradan satılıyor. 2 sene önce 300-350 lira, geçtiğimiz sene 400 liradan satılıyordu. Kış çaylarında olmazsa olmaz 7-8 adet bitki var. Bunların üzerine aktarlar kendi tercihlerine göre farklı kombinasyonlar yapabilir. Kış çayının içerisinde ıhlamur, ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil ve zerdeçal bulunur. Hatmi çiçeği, papatya, meyan kökü ve ebegümeci gibi bitkiler de kış çaylarının olmazsa olmazlarından. Tüketirken doğru miktarda kullanılmalı. Çünkü doğru dozda kullanmanın iyileştirici etkisi varken, yanlış doz kullanıldığında zehirleyici etki de gösterebilir. 1 çorba kaşığı kış çayını, 2-3 bardak su ile 5-6 dakika kaynatıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra gün içerisinde 2-3 bardak içmelerini tavsiye ediyorum. 2-3 bardaktan fazlası kişilerde alerjik reaksiyon gösterebilir. 150-200 gram paketlerde satılıyor. Bir aile günde en fazla 2 kaşık kullanabilir. Hazır alınan kış çayı, bir ailenin 2 haftalık ihtiyacını giderir. Ayda 2 paket, kış ayları boyunca toplamda 6-7 paket ile bütün kışı rahatça geçirebilir. Kış çayının içerisinde böbrek, karaciğer fonksiyonlarını yorabilecek, yan etki bırakacak bir bileşen yoksa her gün düzenli içmelerini tavsiye ederiz. Ihlamur doğal antibiyotik görevi gördüğü ve üst solunum yolu enfeksiyonu ile öksürüğü kısa sürede çözebildiği için vatandaşlar düzenli olarak günlük 1 bardak kış çayı ve 1 bardak ıhlamur içerek sezonu geçirebilir" dedi.

Kış çaylarını alırken tazeliğine dikkat çeken Özdemir, "Bazı bitkilerde gözle görülür şekilde bitkinin renginde solukluk, nemlenme, kararma, tüylenme ve böceklenme varsa alırken dikkat edilmeli. Çünkü hazırlayan esnafın bile dikkatinden kaçmış olabilir. Raf ömrü 2-3 seneyi geçmiş bir ürün, kış çayının içerisine konulmuş olabilir. Vatandaşlar gözleri ile kontrol etsin. İnternetten ürün görsellerine bakarak karşılaştırma yapsınlar. Ancak bu şekilde ayırt edebilirler" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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