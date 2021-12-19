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Silifke'de kış ortasında çilek hasadı - Son Dakika

Silifke'de kış ortasında çilek hasadı

19.12.2021 11:56

Silifke'de kış ortasında çilek hasadı Kilosu 22 liradan satılıyor Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altı çileğin hasadına başlandı.

Silifke'de kış ortasında çilek hasadı

Kilosu 22 liradan satılıyor

MERSİN - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altı çileğin hasadına başlandı. Çileğin kilosu 22 liradan tarlada alıcı buluyor. Toplanan 250 kilogram çilek İstanbul, Ankara İzmir ve Doğu illerine gönderildi. Normal şartlarda mevsimindeyken 4 ile 5 liradan satılan çileğin bugünlerde daha tarlada 22 liradan alıcı bulduğunu belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

Türer, "Kış ortasında çilek hasat ettiğimizi görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar. Şu an için sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş özellikle Nisan ayında hasat miktarı artacak ve herkes bol bol çilek tüketebilecek" dedi.

İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Türer, "Bu sezon 20 bin dönüm alandan 100 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor" diye konuştu.

Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı
Silifke'de kış ortasında çilek hasadı

Hisarcık, Silifke, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silifke'de kış ortasında çilek hasadı - Son Dakika Ekonomi


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