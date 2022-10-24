Kars kazı karaborsaya düştü! Fiyatı sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı

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Lezzeti kadar insan sağlığına faydaları ile de son yıllarda popülaritesi artan Kars kazını yemek birçok kişi için bu yıl hayal olacağa benziyor. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olan Kars kazının fiyatı gerek maliyetin artması gerekse üretimin az olması sebebiyle 700 liraya kadar yükseldi.

ÜRETİCİ DERTLİ: BİZ DE RAHATSIZIZ

Geçtiğimiz yıl 250-300 lira arasında alıcı bulan Kars kazının fiyatının kadar yükselmesi bu lezzetin tutkunlarını da karar kara düşündürmeye başladı. Kaz fiyatlarındaki bu artışı duyanlar, "Bu sene Kars kazı yemek hayal oldu" demekten kendini alamıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bölgedeki kaz üreticilerinden biri, "Bir kazın fiyatının bu kadar yüksek olması tüketici kadar bizleri de rahatsız ediyor. Ancak yem fiyatlarındaki yükseliş malum. Bugün bir kazın bize maliyeti nereden baksanız 550-600 liraya mal oluyor" dedi.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Maliyet nedeniyle üretimin az olması bölgedeki fırsatçıları da harekete geçirdi. Ellerindeki kazları ocak ayına kadar satmaya yanaşmayan bazı üreticiler, fiyatların daha da yükselmesini bekleyecek.

"KÖYLERDE KİMSE KAZLARINI SATMAK İSTEMİYOR"

Son yıllarda Kars kazının tanıtımı için ortaya koyduğu girişimcilik öyküsüyle büyük takdir toplayan gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar da artan fiyatlardan muzdarip... Aynı zamanda Kars kazı üzerine İstanbul'da bir restoran işleten Avşar, " Türkiye'nin kaz ihtiyacını karşılayan illerin başında gelen Kars ve Ardahan'da kaz bu yıl karaborsaya düştü. Bölgedeki üreticilerle diyalog halindeyim. Bu yıl ağırlığı 2.5 ile 3 kilogram arasında değişen kazlar 650-700 liraya satılıyor. Köylerde kimse kazlarını satmak istemiyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyorlar. Kaz etinin faydaları saymakla bitmiyor. Bu lezzeti herkesin tatmasını istiyoruz. Ancak arpa ve yem fiyatlarının artmasıyla gelinen durum ortada" şeklinde konuştu.