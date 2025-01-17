Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Kasım'da 178,8 milyar dolara geriledi.

17.01.2025 11:04
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Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolarına geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolarına geriledi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku da yüzde 1,4 oranında azalışla 232,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 81,6 milyar ABD doları olmuşken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 23,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 oranında azalışla 18,7 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 18,8 milyar ABD dolarına gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında azalarak 20,3 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 61,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında artarak 56,5 milyar olmuşken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar ABD dolarına yükseldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 47,8'inin ABD doları, yüzde 20,5'inin Euro, yüzde 16,7'sinin Türk Lirası ve yüzde 15,0'ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kasım ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri 2023 yılına göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı - Son Dakika

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