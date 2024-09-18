Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 176,1 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 176,1 Milyar Dolar

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2023'e göre değişmedi.

18.09.2024 10:52
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Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Temmuz ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 oranında artarak 77,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 oranında azalarak 60,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında artarak 18,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,4 oranında azalarak 19,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 oranında azalışla 19,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 34,9 oranında artışla 20,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalarak 52,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,6 oranında artarak 38,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,8 oranında artarak 99,0 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalarak 94,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 oranında azalarak 77,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,2 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Temmuz sonu itibarıyla 4,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 46 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2024 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,3'ü ABD doları, yüzde 21,5'i Euro, yüzde 14,8'i TL ve yüzde 16,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2024 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,7, Merkez Bankası'nın yüzde 16,6, özel sektörün ise yüzde 59,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 176,1 Milyar Dolar - Son Dakika

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