Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta 25 milyon dolar artışla 176,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta 25 milyon dolar artışla 176,6 milyar dolar oldu

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TCMB'nin Ağustos ayı verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya kıyasla 25 milyon dolar artışla 176,6 milyar dolar oldu. Kalan vadeye göre stok 243,3 milyar dolar olurken, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 azalışla 76,3 milyar dolara indi.

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre 25 milyon dolarak artarak Ağustos ayı itibarıyla 176,6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre 25 milyon dolarak artarak Ağustos ayı itibarıyla 176,6 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 243,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 76,3 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 3,0 oranında azalarak 9,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,1 oranında azalışla 19,7 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 oranında artışla 22,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında azalarak 25,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 74,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,8 oranında azalarak 64,5 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 oranında artarak 10,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34,0'ını ABD doları, yüzde 27,1'ini euro, yüzde 25,6'sını Türk lirası ve yüzde 13,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 67,0 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 75,1 milyar dolara düştü.

Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiAğustosFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta 25 milyon dolar artışla 176,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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