Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 133,4 milyar dolar oldu

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre açıklanan nisan ayı kısa vadeli dış borç, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 133,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB, 2022 yılı nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 artarak 133,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 artışla 55,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 yükselişle 48,6 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, nisan ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,2 artışla 11,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 azalarak 15,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 8,2 yükselerek 16,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 24,5 artışla 11,8 milyar dolara çıktı.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 10,4 artarak 24,5 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 8,1 yükselerek 79,4 milyar dolar oldu. Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, nisan sonu itibarıyla 459 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 74 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.