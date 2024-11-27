Kışın Hastalıkları Soğuk Değil Virüsler Yayar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kışın Hastalıkları Soğuk Değil Virüsler Yayar

Doç. Dr. Alihan Oral, soğuk havanın bağışıklığı zayıflattığına dair inancı çürüttü ve virüsleri vurguladı.

27.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflattığı algısının yanlış olduğunu belirterek, hastalıkların yayılmasının asıl nedeninin virüsler olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Alihan Oral, kış mevsiminde sık görülen hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oral, özellikle öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların yaygın olduğu kış döneminde, soğuk havaların doğrudan hastalıklara yol açmadığını kaydetti.

Soğuk havaların bağışıklık sistemini zayıflatma konusunda halk arasında yaygın bir inanış olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Oral, "Bir soğuk algınlığının gelişmesi için bir virüs enfeksiyonuna maruz kalmanız gerekir. Bu da, virüsle temasa geçmenizle alakalıdır. Soğuk havada insanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösteren kesin bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Oral, soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye eğilimli olduğunu kaydederek, insanların bir arada bulunma oranını artırdığını ve bunun da virüslerin daha hızlı yayılmasına neden olabildiğine dikkati çekti.

Kış aylarında, Kovid-19'da olduğu gibi sosyal mesafenin önemini unutmamak gerektiğini vurgulayan Oral, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, hasta olma riskini azaltabileceğini aktardı.

Oral, soğuk havalarda vücut sıcaklığını korumak için kalın giyinmek gerektiği konusunda da yanlış bir inanış olduğuna işaret ederek, "Kat kat giyinmek, kişisel tercihlere bağlıdır. Soğuk havalar doğrudan hastalığa neden olmaz. Önemli olan, vücudunuzu aşırı sıcak tutmamak, çünkü bu da terleme ve vücudun soğuma riski yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Alihan Oral, kış aylarında sağlığın korunması için şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle, düzenli el yıkama büyük önem taşıyor. Çünkü virüsler çoğunlukla eller aracılığıyla vücuda girer, bu yüzden el hijyenine dikkat etmek hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca, özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, virüslerin yayılmasını engellemek için kritik bir adım. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli uyku almak ve dengeli beslenmek de oldukça önemli. Son olarak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Bu basit ama etkili önlemler, kış aylarında sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir."

Kaynak: AA

Alihan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kışın Hastalıkları Soğuk Değil Virüsler Yayar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kışın Hastalıkları Soğuk Değil Virüsler Yayar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.