"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" yarın ATO'da başlıyor - Son Dakika
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"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" yarın ATO'da başlıyor

23.05.2022 11:31
"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" yarın ATO'da başlıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni koşullara uyum sağlamak açısından eğitimin önemine dikkati çekerek, "Oda olarak, salgınla değişen küresel ekonomide yerimizi almak, fırsatları yakalayarak ülkemizde üretime, yatırıma, ticarete ve ihracata dönüştürmek için eğitim...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni koşullara uyum sağlamak açısından eğitimin önemine dikkati çekerek, "Oda olarak, salgınla değişen küresel ekonomide yerimizi almak, fırsatları yakalayarak ülkemizde üretime, yatırıma, ticarete ve ihracata dönüştürmek için eğitim programlarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Tesisat İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneğinin (TİMKODER) iş birliğiyle düzenlenen "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" yarın başlayacak.

4 hafta boyunca her hafta salı akşamı saat 19.00'da gerçekleştirilecek programlarda sunumlar yapılacak.

Bu yıl fütürist, ekonomist ve yazar Ufuk Tarhan'ın "Gelecek Peşimizde" sunumu ile başlayacak kişisel gelişim eğitimleri dizileri kapsamında Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve iş insanı Erkan Güral "Başarıyla Giden Yol", düşünür ve yazar Mümin Sekman "Rağmenciler: Zorlu Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak" ve Prof. Dr. Serdar Pirtini "Dijital Kapitalizm Çağında Büyük Veri ve Metaverse Etkisi" başlıklı sunum gerçekleştirecekler.

Açıklamada, programa ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Oda olarak eğitim konusuna önem verdiklerini belirterek, hem üyelerinin hem de onların çalışanlarının gelişimine yönelik farklı alanlarda eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.

Baran, yeni koşullara uyum sağlamak açısından eğitimin önemine dikkati çekerek, "Oda olarak, salgınla değişen küresel ekonomide yerimizi almak, fırsatları yakalayarak ülkemizde üretime, yatırıma, ticarete ve ihracata dönüştürmek için eğitim programlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında alanında uzman isimler, 24 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde, ATO Meclis Salonu'nda eğitim verecekler.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 'Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları' yarın ATO'da başlıyor - Son Dakika


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