Kişiye Özel Doğum Üniteleri Önemli - Son Dakika
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Ekonomi

Kişiye Özel Doğum Üniteleri Önemli

Kişiye Özel Doğum Üniteleri Önemli

LDRP odaları, doğum sürecinde anne-bebek bağını güçlendiriyor ve enfeksiyon riskini azaltıyor.

05.10.2024 13:50
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Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan, Kişiye Özel Doğum Üniteleri'nin (LDRP) doğum ve doğum sonrası süreç için oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğum öncesi, doğum anı ve sonrası, anne ve bebeğin birbiriyle olan bağını güçlendirmek için büyük öneme sahip. Özellikle annenin doğum öncesi ve doğum esnasındaki psikolojisi ilerleyen yaşamını da etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, LDRP odalarının doğum öncesi, doğum ve sonrası sürecin gerçekleştiği bir oda olduğunu belirtti.

Aslan "Anne adayımız buraya geldiğinde doğum öncesi bakımları, doğum esnası ve doğum sonrasındaki süreci aynı odada gerçekleşmektedir. Doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki süreç aynı odada gerçekleştiği için anne ve bebeğin bağı çok daha güçlü olmaktadır. Anne psikolojik olarak doğuma daha iyi hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Odada bulunan yatağın doğum esnasında bir doğum masası haline dönüştüğünü aktaran Aslan, annenin, odaya geldiği andan çıkacağı ana kadar tüm süreci anbean takip ettiklerini, doğum öncesi pilates, yürüyüş ve suyun rahatlatıcı etkisiyle annenin üzerindeki stresi azaltmaya çalıştıklarını anlattı.

Aslan, "Doğum gerçekleştikten sonra bebeği alıp anne ile olan ten tene temasını sağlıyoruz. Ardından bebeğin ve annenin gerekli bakımlarını yapıyoruz. Bebek, doğum süreci ve lohusalık süreci boyunca aynı odada anneden ayrılmamış oluyor. Doğum sonrası enfeksiyon riski de büyük öneme sahip. Anne ve bebeği görmeye gelen ziyaretçileri direkt olarak yanlarına almıyoruz. Oda içerisinde bulunan refakatçi bölümüne alıyoruz. Bu sayede temas ve enfeksiyon riskini en aza indirmiş oluyoruz." açıklamalarında bulundu.

Anne sütünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ilerleyen süreçlerdeki en doğal besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur. Bu nedenle anneyi düzenli aralıklarla emzirmeye teşvik ediyoruz. Bununla birlikte emzirmek anne ile bebek bağının güçlenmesini de sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Bahçelievler, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

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