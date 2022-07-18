Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı - Son Dakika
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Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı

18.07.2022 11:45

Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı Yozgat'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, gece gündüz çalışarak hayvanlarının kışlık yiyeceklerini çıkarmak için bölge tabiri ile patos vuruyor.

Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı

YOZGAT - Yozgat'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, gece gündüz çalışarak hayvanlarının kışlık yiyeceklerini çıkarmak için bölge tabiri ile patos vuruyor.

Yozgat'ta geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yaparak kışa hazırlanıyor. Çekerek ilçesi Koyunculu köyünde yaşayan vatandaşlar, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, kimi zaman günün en sıcak saatlerinde kimi zaman da akşamın serinliğinde hummalı bir şekilde çalışarak hem kendilerinin hem de hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını hazırlıyorlar.

Bir taraftan tarladaki ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayı traktörün arkasına bağladıkları patosa atarak, saman ve arpasını ayırıyor. Çiftçiler biçtikleri otları patos makinesi ile saman haline getiriyor ve sert geçen kış aylarında ahırlarda tutulan büyük ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçları için balyalayarak kışa hazırlıyorlar.

Çekerek ilçesinde Koyunculu köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Zergin, "Arpa hasadımız başladı, traktör arkası biçerler ile arpamızı biçtik. Şu anda da destelerimizi toplayıp patosumuzu yapmaktayız. Çalışmamız sonucunda hayvanlarımızın kışlık saman, yem ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sene arpa verimimiz çok güzel oldu. Ben sigara içen arkadaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Araçlarında içtikleri sigaraların izmaritlerini dışarı atmasınlar. Ciğerlerimiz yanmasın, çiftçinin emeği boşa çıkmasın" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı - Son Dakika

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