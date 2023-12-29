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KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında 101 Bin 243 Kişi Görev Yapıyor - Son Dakika
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KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında 101 Bin 243 Kişi Görev Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı. Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 101 bin 243 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 101 bin 28'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 215'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor. Çalışanların 4 bin 316'sı memur, 42 bin 858'i sözleşmeli, 41 bin 321'i kapsam içi işçi, 3 bin 464'ü kapsam dışı işçi, 9 bin 284'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında 101 Bin 243 Kişi Görev Yapıyor
29.12.2023 - 17:38,
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 101 bin 243 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 101 bin 243 kişi çalışıyor ve bunların 101 bin 28'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 215'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 316'sı memur, 42 bin 858'i sözleşmeli, 41 bin 321'i kapsam içi işçi, 3 bin 464'ü kapsam dışı işçi, 9 bin 284'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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