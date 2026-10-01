KİT ve özelleştirme kuruluşlarının borcu ikinci çeyrekte 1 trilyon 90 milyar lira oldu - Son Dakika
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KİT ve özelleştirme kuruluşlarının borcu ikinci çeyrekte 1 trilyon 90 milyar lira oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların 2026 ikinci çeyreği itibarıyla borç stokunu 1 trilyon 90 milyar 360 milyon 310 bin lira olarak açıkladı. İç borç 728 milyar 749 milyon 496 bin lira, dış borç 361 milyar 610 milyon 814 lira oldu.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 1 trilyon 90 milyar 360 milyon 310 bin lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 728 milyar 749 milyon 496 bin lira, dış borçları ise 361 milyar 610 milyon 814 bin lira olarak hesaplandı. Böylece toplam borç stoku, 1 trilyon 90 milyar 360 milyon 310 bin lira oldu.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 241 milyar 64 milyon 223 bin lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 216 milyar 377 milyon 272 bin lirayla kamu işletmeleri, 133 milyar 683 milyon 163 bin lirayla gerçek ya da tüzel kişilere olan borçlar izledi.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: KİT ve özelleştirme kuruluşlarının borcu ikinci çeyrekte 1 trilyon 90 milyar lira oldu - Son Dakika
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