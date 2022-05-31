KİYED'in lobicilik yöntemlerini içeren raporu STK'lerin kullanımına sunuldu - Son Dakika
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KİYED'in lobicilik yöntemlerini içeren raporu STK'lerin kullanımına sunuldu

31.05.2022 11:54
KİYED'in lobicilik yöntemlerini içeren raporu STK'lerin kullanımına sunuldu

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneğinin (KİYED) sivil toplum kuruluşlarının (STK) politika yapma, savunuculuk ve lobicilik alanlarında kullanabilecekleri metodolojiyi içeren rehber kitapçığı ve raporu STK'lerin kullanımına sunuldu.

Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneğinin (KİYED) sivil toplum kuruluşlarının (STK) politika yapma, savunuculuk ve lobicilik alanlarında kullanabilecekleri metodolojiyi içeren rehber kitapçığı ve raporu STK'lerin kullanımına sunuldu.

Derneğin "Türkiye'de Politika Yapma Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi"nin final raporunu sunduğu kapanış toplantısı Ankara Hilton Hotel'de gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nce desteklenen "Sivil Toplum Sektörü Programı", STK'lerin kurumsal kapasitesinin artırılması, söz konusu kuruluşlar arasında ortaklıkların teşvik edilmesi, aktif vatandaşlık ve bunun için yasal çerçevenin geliştirilmesi ile STK'lerin karar alma süreçlerine katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda Dernek tarafından hazırlanan STK'lerin politika yapma, savunuculuk ve lobicilik alanlarında kullanabilecekleri bir metodolojiyi içeren rehber kitapçık ile Proje kapsamında hazırlanan kapsamlı rapor STK ve kamu kurumlarıyla paylaşıldı.

"Asıl işimiz bugünden sonra başlıyor"

KİYED Başkanı Ayşe Arıcıoğlu, toplantıdaki konuşmasında, Proje'nin sadece bürokratik kısmını sonlandırdıklarını ve bugün yeni bir yolculuğun başladığını söyledi.

Dernek olarak Proje'den elde edilen çıktıları STK'lerin kullanımına sunduklarını belirten Arıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Proje ve raporla asıl işimiz bugünden sonra başlıyor. Kamuoyu ilişkileri ve hak savunuculuğu bilincinin topluma yerleşmesi ve sürdürülebilir kılınmasında Derneğimiz büyük kapasiteye sahip. Bunu verimli ve etkin şekilde kullanmalıyız. Yakında tüm dernek arkadaşlarımızla birlikte yol haritası çıkartıp bunun sürdürülebilir kılınması için çalışmayı hedefliyoruz."

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi önemli değişimlerin yaşandığı bu dönemde kamu, özel sektör ve STK'ler arasında daha yoğun istişareye ihtiyaç duyulduğunu belirterek Proje'nin de bu anlamda yol gösterici olacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KİYED'in lobicilik yöntemlerini içeren raporu STK'lerin kullanımına sunuldu - Son Dakika


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