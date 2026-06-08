Kıyı Emniyeti 27 İşçi Alacak - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti 27 İşçi Alacak

08.06.2026 08:29
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Kıyı Emniyeti, daimi işçi pozisyonları için 27 personel alacak. Başvurular 12 Haziran'a kadar.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda 5 elektrik zabiti, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Öte yandan Türkiye İş Kurumunca, işçi alımı için yayımlanan söz konusu ilanlarda başvuruların 12 Haziran'a kadar yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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