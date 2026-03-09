Kıyı Emniyeti 66 İşçi Alacak - Son Dakika
Kıyı Emniyeti 66 İşçi Alacak

09.03.2026 08:32
Kıyı Emniyeti, daimi statüde 66 işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 66 işçi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA

