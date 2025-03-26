Kıymetli maden altın fiyatıyla yine şaşırttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kıymetli maden altın fiyatıyla yine şaşırttı

Kıymetli maden altın fiyatıyla yine şaşırttı

Kıymetli maden olarak bilinen altın, fiyatındaki artışla ardı ardına rekorlara imza atmıştı. Bu rekorların ardından altın fiyatları bu kez durgunlukla şaşırtıyor. Küresel gelişmelere odaklanan kıymetli madende ne yeni rekorlar ne de düşüş gözleniyor.

26.03.2025 10:27
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Uzun soluklu yükselişlerle yatırımcılarına getiri sağlayan kıymetli maden altın, bu kez yerine çakılmış durumda. Durgunluk havasının hakim olduğu altın piyasasında rekorlara alışan yatırımcılar altının ivme kazanmasını bekliyor.

Geçen hafta hem küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 3015 dolarla, hem de iç siyasi gerilimlerin etkisiyle gram altın fiyatları 3684 lirayla rekor kırmıştı. Altın fiyatları hafta başından bu yana durgun seyretmeye başladı.

Trump'ın başlattığı ek gümrük vergisi ABD ekonomisini olumsuz etkiliyor. Enflasyon verilerinin beklenenden yüksek geleceği tahminleri konuşulurken ABD'nin temerrüde düşeceği beklentisi de altın üzerinde zayıflık işaretleri gösteriyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE NE OLUR?

Fed'in faiz indirimi, genellikle ons altının fiyatı üzerinde yükseliş yönünde bir etki yaratır. Bunun birkaç nedeni var:

Düşük faiz oranları: Fed faiz oranlarını düşürdüğünde, yatırımcılar genellikle daha düşük getiri arayışına girer. Bu da altına olan talebi artırabilir çünkü altın, faizli getiri sağlamasa da güvenli liman olarak değerini korur.

Doların değer kaybı: Faiz indirimleri genellikle doların değer kaybetmesine neden olabilir. Altın, dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için dolar zayıfladıkça altının fiyatı genellikle artar.

Enflasyon beklentileri: Fed'in faiz indirmesi, ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılır, ancak bu durum enflasyon beklentilerini artırabilir. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülür, bu nedenle enflasyon beklentilerinin arttığı bir ortamda altın fiyatları yükselebilir.

Sonuç olarak, Fed faiz indirirse, altının fiyatı genellikle yukarı yönlü hareket eder. Ancak, piyasaların nasıl tepki vereceği birçok faktöre bağlıdır, bu yüzden kesin bir tahmin yapmak zordur.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3687 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3681 lira, en yüksek de 3698 lira seviyesi görüldü. Dar banda sıkışan altın şu sıralar 3695 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3698 liradan alınırken 3745 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3019 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3016 dolar, en yüksek de 3027 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3025 dolardan işlem geçiyor.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıymetli maden altın fiyatıyla yine şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kenan sar:
    GRAM 4 BİN OLMUŞ DAHA NE OLACAK 13 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    DOLAR DÜŞÜNCE ALTIN YÜKSELİYORMUŞ VAY BEEE EKONOMİST SON DAKİKA :) 8 1 Yanıtla
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