Kıymetli Maden Fonları yüzde 1,55 düştü, yatırım fonları yüzde 0,01 kaybetti - Son Dakika
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Kıymetli Maden Fonları yüzde 1,55 düştü, yatırım fonları yüzde 0,01 kaybetti

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, BES fonları yüzde 0,24 değer kaybetti. En sert kayıp yatırım fonlarında yüzde 1,55 ile Kıymetli Maden Fonları'nda, BES'te yüzde 1,48 ile Kıymetli Madenler'de görüldü.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,52 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,55 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,68 ile Başlangıç Fonları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,48 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-0,011262717
Borsa Yatırım Fonları-0,771322
Borçlanma Araçları Fonları0,42841
Fon Sepeti Fonları0,045045
Hisse Senedi Fonları-0,9029161
Karma ve Değişken Fonlar0,2611665
Katılım Fonları-0,617634
Kıymetli Maden Fonları-1,55028
Para Piyasası Fonları0,52766
Serbest Fon0,11831377
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,24189210
Başlangıç Fonları0,68100
Borçlanma Araçları0,36423
Değişken-0,324376
Devlet Katkısı-0,43111
Endeks-0,3622
Fon Sepeti Fonu-0,32814
Hisse Senedi-0,94537
Karma-0,0567
Katılım-0,202025
Kıymetli Madenler-1,48020
OKS Katılım0,41213
OKS Standart-0,0273
Para Piyasası0,66130
Standart-0,0785
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,2012
(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Kıymetli Maden Fonları yüzde 1,55 düştü, yatırım fonları yüzde 0,01 kaybetti - Son Dakika
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