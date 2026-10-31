Kıymetli Maden Fonları yüzde 1,55 düştü, yatırım fonları yüzde 0,01 kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,52 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,55 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,68 ile Başlangıç Fonları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,48 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,01 1262 717 Borsa Yatırım Fonları -0,77 13 22 Borçlanma Araçları Fonları 0,42 84 1 Fon Sepeti Fonları 0,04 50 45 Hisse Senedi Fonları -0,90 29 161 Karma ve Değişken Fonlar 0,26 116 65 Katılım Fonları -0,61 76 34 Kıymetli Maden Fonları -1,55 0 28 Para Piyasası Fonları 0,52 76 6 Serbest Fon 0,11 831 377 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,24 189 210 Başlangıç Fonları 0,68 10 0 Borçlanma Araçları 0,36 42 3 Değişken -0,32 43 76 Devlet Katkısı -0,43 1 11 Endeks -0,36 2 2 Fon Sepeti Fonu -0,32 8 14 Hisse Senedi -0,94 5 37 Karma -0,05 6 7 Katılım -0,20 20 25 Kıymetli Madenler -1,48 0 20 OKS Katılım 0,41 21 3 OKS Standart -0,02 7 3 Para Piyasası 0,66 13 0 Standart -0,07 8 5 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,20 1 2 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA