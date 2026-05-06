Kızamık Aşısı Hayati Öneme Sahip
Kızamık Aşısı Hayati Öneme Sahip

06.05.2026 01:59
Dr. Abdullah Sert, kızamığın tehlikelerini vurguladı ve aşılama oranlarının artırılmasını istedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Abdullah Sert, kızamığın ciddi sonuçlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve aşılamanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sert, kızamığın yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi şikayetlerle başladığını, birkaç gün içinde vücutta yayılan döküntülerle kendini gösterdiğini aktardı.

Hastalığın ilk belirtilerinin çoğu zaman griple karıştırılabildiğine değinen Sert, kızamıkta döküntülerin genellikle yüzden başlayarak tüm vücuda yayıldığını ve süreç boyunca hastanın genel sağlık durumunun belirgin şekilde bozulabileceğini ifade etti.

Sert, kızamığın hava yoluyla kolayca bulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Virüs, hasta kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla ortama yayılır ve kapalı alanlarda uzun süre canlı kalabilir. Bu nedenle aşısız bireyler için temas sonrası bulaş riski oldukça yüksek. Aşı kızamığa karşı en güçlü koruma yöntemi. Türkiye'de çocukluk çağı aşı takviminde kızamık aşısı, rutin olarak uygulanıyor. Toplum bağışıklığının korunması için aşılanma oranlarının yüksek olması gerekir. Aşı tereddüdü, hastalığın yeniden görülmesine zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biri."

"Vakalarda artış yaşandı"

Son dönemde Avrupa'da kızamık vakalarında artış görüldüğünü aktaran Sert, Türkiye'de ise aşılama programlarının güçlü yapısı sayesinde durumun kontrol altında tutulmasına rağmen riskin devam ettiğini kaydetti.

Sert, küresel hareketlilik ve aşılanma oranlarındaki düşüşün hastalığın yeniden yayılmasına neden olabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle sadece bireysel değil toplumsal sorumluluk da büyük önem taşıyor. Kızamık, sadece döküntüyle sınırlı bir hastalık değil. Zatürre, orta kulak iltihabı ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Nadir de olsa yıllar sonra ortaya çıkabilen ve ölümcül seyreden SSPE gibi nörolojik hastalıklar da kızamık sonrası gelişebilir. Hastalığın yayılmasını önlemek için belirtiler ortaya çıktığında kişinin izole edilmesi gerekir. Ateş, döküntü ve solunum yolu belirtileri olan bireyler mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı, özellikle çocuklar kalabalık ortamlardan uzak tutulmalı. Toplum sağlığının korunması için aşılama aksatılmamalı. Erken tanı ve doğru yaklaşım, hem bireysel hem de toplumsal riskleri önemli ölçüde azaltabilir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
