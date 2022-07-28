Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuzda 120 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuzda 120 bin ton rekolte bekleniyor

28.07.2022 11:12

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda 15 bin dekar alanda karpuz hasadı yapılıyor.

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda 15 bin dekar alanda karpuz hasadı yapılıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ilçe genelinde günlük 700-800 ton karpuz hasat edildiğini söyledi.

Havaların ısınmasıyla tüm ülkede karpuz fiyatlarında düşüş olduğuna işaret eden Tosuner, "Karpuzun kilogramı tarlada 1,7 lira ile 2 lira arasında değişiyor. Bafra Ovası'nda ve Türkiye genelinde tarım yapan çiftçiler para kazanırsa üretim devam eder." dedi.

Türkiye'nin bütün pazarlarında şu an Bafra karpuzu bulunduğunu ifade eden Tosuner, Bafra Ovası'nda yetişen karpuzun lezzetiyle öne çıktığını dile getirdi.

Tosuner, "Bafra Ovası'nda yetişen karpuzlar 8 ile 15 kilogram arasında değişiyor. Her bütçeye uygun karpuzumuz var. Ufak olanlar bile çok lezzetli. Bizim karpuzumuzda 'kabak' diye bir şey yok. Bafra'da tarım yapan üreticilerimiz kesinlikle ziraat mühendislerinin bilgisi dışında kesim yapamıyor." diye konuştu.

Tosuner, bu yıl 15 bin dekar alanda, dönüm başına 8 ton olmak üzere 120 bin ton karpuz rekoltesi beklediklerini söyledi.

Karpuz üretimi mahalleye de adını vermiş

Karpuz tarımının yoğun olduğu Karpuzlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şener de bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirterek, "Karpuzların hasadına başladık. Verimden memnunuz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuzda 120 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuzda 120 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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