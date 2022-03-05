Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü - Son Dakika
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Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü

05.03.2022 13:32
Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü

Karların erimesiyle birlikte Kızılırmak'ta ki su debisi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, kuraklık endişesi yerini umuda bıraktı.

Karların erimesiyle birlikte Kızılırmak'ta ki su debisi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, kuraklık endişesi yerini umuda bıraktı.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yaz aylarında su seviyesindeki düşüş kuraklık endişelerini arttırmıştı. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen nehirdeki su seviyesi son yılların en düşük seviyesine kadar gerilerken nehir adeta otlağa dönüşmüştü. Bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesi ve yağan karın erimeye başlaması ile birlikte Kızılırmak'ta su debisi bir anda arttı. Coşkun akan nehir yatağı son yıllarda hiç gözlenmediği kadar genişledi. Su seviyesindeki yükseliş kuraklık endişelerinin yerini umuda bıraktı.

Son 15 yılın en yüksek seviyesi

42 yıllık Coğrafya öğretmeni Yakup Göçeri su debisinin son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, karların erimeye devam etmesi ile seviyenin geçmişteki oranlara ulaşabileceğini söyledi. Göçeri yaptığı açıklamada, "Kızılırmak kenarında dedem reçberlik yapardı. Kızılırmak kenarında büyüdüm. Kızılırmak'ı çok iyi bilirim. Geçmişte çok temizdi. Balıkları çıplak gözle görürdük. Girip yıkanırdık. Kızılırmak kenarında bulaşık ve çamaşırlar yıkanırdı. Dünya'da ki iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda Kızılırmak'ın debisi de düşmüştü. Rabbime çok şükürler olsun bu yıl yağışlar çok iyiydi. Geçmişteki seviyesinde olmasa da bugün Kızılırmak geçmişteki seviyesine yakın bir seviyede akıyor. Karların tam erimesi ile debi biraz daha yükselecek. Bu yıl Mayıs ayında Kızılırmak'ın seviyesi geçmişteki seviyesine gelebilir. Son 15 yılın en yüksek seviyesi diyebiliriz. Nisan ve Mayıs ayındaki dağlardaki karların erimesi ile geçmişteki seviyesine ulaşacağını düşünüyorum." dedi.

Yükseler su seviyesi umut oldu

İbrahim Göçeri ise yaptığı açıklamada su seviyesinde gözlenen yükselişin verimi arttıracağını ifade edip, "Ülkemizde yağışlarda ki azalmayla birlikte su seviyelerinde de ciddi bir azalma olmuştu. Küresel ısınmasının sonuçları olarak bu karşımıza çıkmıştı. Allah'a şükürler olsun bu yıl yağışlar iyiydi. Güzel kar yağdı. Kaynak suları karla dolduğu için kar yağışı daha önemliydi. İnşallah ilerleyen günlerde yine kar yağarsa su seviyeleri daha da yükselir. Hem sulama hem de içme suyu bakımından daha verimli olacağını umut ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Kızılırmak'ta su seviyesinin yükselmesi ile olta balıkçıları nehir kenarına akın etti. Tarihi eğri köprü ve diğer köprülerin üzerinde basmator adını verdikleri sistem ve oltaları ile balık avladı. - SİVAS

Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü
Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü
Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü
Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü
Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü
Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızılırmak'taki yüksek debi endişeyi umuda dönüştürdü - Son Dakika


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