KKDF Kesintisi Oranı Belirlendi

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı, döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.
Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde söz konusu oran yüzde 0 oldu.
Karar, yarından itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
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