KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında ocak ayından bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüş kaydetti.

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü ise 3 trilyon 368 milyar 652 bin TL'ye geriledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN "AZALTMA" HAMLESİ GELMİŞTİ

TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirlemişti.