KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı - Son Dakika

KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı

KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
Son Güncelleme: 01.09.2023 19:55

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüşle 3 trilyon 368 milyar TL'ye kadar geriledi.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında ocak ayından bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüş kaydetti.

KKM hesaplarının toplam büyüklüğü ise 3 trilyon 368 milyar 652 bin TL'ye geriledi.

KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı

MERKEZ BANKASI'NDAN "AZALTMA" HAMLESİ GELMİŞTİ

TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirlemişti.

Merkez Bankası, Mevduat Hesabı, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Suriye'deki Arap aşiretleri terör örgütü PKK'ya karşı birleşti! Camilerden cihat çağrısı yapılıyor
18:33 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak
17:55 Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
17:49 Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili dikkat çeken sözler: Bu ülke bedavacı yatağı değildir
17:24 Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok
17:15 Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular
17:11 Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı
17:00 Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
16:56 Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 20:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement