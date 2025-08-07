KKM Mevduatı 11 Milyar Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KKM Mevduatı 11 Milyar Azaldı

07.08.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kur Korumalı Mevduat 477 milyar liraya düştü, toplam mevduat da 247 milyar azaldı.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 11 milyar 603 milyon lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 1 Ağustos haftasında yaklaşık 129 milyar 214 milyon lira artarak 19 trilyon 923 milyar 594 milyon liradan, 20 trilyon 52 milyar 807 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 247 milyar 929 milyon lira azalarak 23 trilyon 354 milyar 386 milyon liraya indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 438 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 1 Ağustos itibarıyla 22 milyar 56 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 355 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 595 milyar 332 milyon lirası konut, 56 milyar 313 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 786 milyar 710 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 975 milyon lira artarak 2 trilyon 956 milyar 54 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,2 artarak 2 trilyon 385 milyar 40 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 812 milyar 560 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 572 milyar 480 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 12 milyar 48 milyon lira artışla 454 milyar 578 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 323 milyar 26 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 145 milyon lira artarak 4 trilyon 217 milyar 33 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 11 milyar 603 milyon lira azalarak 477 milyar 586 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,04'ü oldu.

Kaynak: AA

Kur Korumalı Mevduat, Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM Mevduatı 11 Milyar Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Osimhen’in Galatasaray’a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
20:45
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu
Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
20:37
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
20:08
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 15:12:25. #7.11#
SON DAKİKA: KKM Mevduatı 11 Milyar Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.