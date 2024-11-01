KKM Mevduatında 37 Milyar Lira Azalış - Son Dakika
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Ekonomi

KKM Mevduatında 37 Milyar Lira Azalış

KKM Mevduatında 37 Milyar Lira Azalış

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları 1.375 trilyon liraya düştü, bankacılık kredi hacmi arttı.

01.11.2024 15:48
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 37 milyar 219 milyon lira azalarak 1 trilyon 374 milyar 965 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 25 Ekim itibarıyla 92 milyar 939 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Ekim haftasında 92 milyar 939 milyon lira artarak 14 trilyon 950 milyar 444 milyon liradan, 15 trilyon 43 milyar 383 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 66 milyar 218 milyon lira yükselerek 18 trilyon 19 milyar 167 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 870,7 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 25 Ekim itibarıyla 22 milyar 46 milyon lira artarak 1 trilyon 870 milyar 664 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 478 milyar 709 milyon lirası konut, 75 milyar 982 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 315 milyar 973 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 26 milyar 300 milyon lira artarak 1 trilyon 972 milyar 504 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 632 milyar 527 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 560 milyar 225 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 72 milyar 302 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 887 milyon lira artışla 267 milyar 792 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 199 milyar 31 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 62 milyar 218 milyon lira yükselerek 3 trilyon 290 milyar 55 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,6 ve 37 milyar 219 milyon liralık azalışla 1 trilyon 378 milyar 965 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,63'ü oldu.

Kaynak: AA

Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM Mevduatında 37 Milyar Lira Azalış - Son Dakika

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