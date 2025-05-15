KKM ve Bankacılık Verileri Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

KKM ve Bankacılık Verileri Düşüşte

KKM, 33,8 milyar lira azalırken, bankacılıkta kredi ve mevduat rakamları düştü.

15.05.2025 14:59
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 33 milyar 836 milyon lira azalarak 625 milyar 887 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 mayıs haftasında 43 milyar 829 milyon lira artarak 18 trilyon 372 milyar 974 milyon liradan, 18 trilyon 416 milyar 803 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 11 milyar 973 milyon lira azalarak 21 trilyon 531 milyar 966 milyon liraya düştü.

Tüketici kredileri 2 trilyon 260 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 9 mayıs itibarıyla 11 milyar 817 milyon lira artarak 2 trilyon 259 milyar 698 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 566 milyar 720 milyon lirası konut, 63 milyar 343 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 629 milyar 635 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 1 milyar 793 milyon lira azalarak 2 trilyon 605 milyar 758 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 azalarak 2 trilyon 68 milyar 321 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 708 milyar 188 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 360 milyar 132 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 393 milyon lira artışla 393 milyar 572 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 290 milyar 502 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 3 milyar 399 milyon lira artarak 3 trilyon 853 milyar 468 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 33 milyar 836 milyon lira azalarak 625 milyar 887 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,91'i oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM ve Bankacılık Verileri Düşüşte - Son Dakika

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