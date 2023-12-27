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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli'ye hayran kaldı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli'ye hayran kaldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli'ye bir dizi program için geldi ve Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Tatar, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Kaleiçi Çarşısı ve Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni inceledi. Ayrıca, Denizli'de bulunan gazilerle bir araya geldi ve halk oyunları gösterisini izledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli\'ye hayran kaldı
27.12.2023 - 12:09,
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için geldiği Denizli'ye hayran kaldı. 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı, muhteşem doğası ile herkesi kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Ege'nin en büyüğü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizlili gazilerle buluştu.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ev sahipliğinde tarihi Kaleiçi Çarşısı, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni inceledi. Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın inceleme gezisi Ahilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı ile başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarihi dokuya uygun yaptığı düzenleme çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, esnaf ile kısa süre sohbet ederek hayırlı işler diledi. Cumhurbaşkanı Tatar Kaleiçi Çarşısı'nı incelemesinin ardından Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Denizli'de Milli Mücadele ateşini yakan Müftü Ahmet Hulusi Efendi anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a halk oyunları sürprizi

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra, Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde de incelemede bulundu. Başkan Zolan, 500, 1000 ve 2000 kişilik salonlarıyla Ege'nin en büyüğü olan merkez hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun da sürpriz yaptığı Tatar bir süre halk oyunları gösterisini izledi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kongre merkezinde bulunan planetaryumda uzayın derinliklerini izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, devasa hizmet nedeniyle Başkan Zolan'ı tebrik etti.

Denizlili gazilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra muhteşem doğası ile herkesi kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda incelemede bulundu, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi üyesi gazilerle buluştu. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada gazilik ve şehitlik mertebesinin öneminden bahsederek, "Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk şehitlerinden Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'nun Denizlili olduğunu anlatan Başkan Zolan, KKTC ile bir ve beraber olduklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar ise, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıldönümünde olduklarını belirterek yakında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü birlikte kutlayacaklarını söyledi. Kahraman gazilerin 1974'te hiç de kolay olmayan bir harekata katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Gerçek kahramanlar sizlersiniz, Mehmetçiktir" dedi. Bu duygularla, Denizli'de gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte geleceğe daha güçlü bir şekilde, hep birlikte yürüyeceğiz. Sizlere en kalbi duygularımla şahsım ve Kıbrıs Türk halkının sevgi, selam ve hürmetlerini getirdim. Bu bizim size olan vefamızdır. Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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