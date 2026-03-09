KKTC'de Gemi Trafik İstasyonları Tamamlandı - Son Dakika
KKTC'de Gemi Trafik İstasyonları Tamamlandı

09.03.2026 12:40
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, KKTC'deki üç gemi trafik gözetleme istasyonunun inşaatını tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

KKTC kurulacak sistem çerçevesinde, ilk kabullerin yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında, KKTC'de üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarını bitirdik, sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladık. Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026'nın ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliği artacak

Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıracağına ve "Mavi vatan"da da ülke çıkarlarının korunacağına dikkati çekti. Böylece, KKTC çevre denizleri ve Türkiye arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izlenebileceğine işaret eden Uraloğlu, projede tamamen milli olarak geliştirilen yazılımla tüm altyapıyı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlanacağını vurguladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yükleniciliğini HAVELSAN'ın üstlendiği proje çerçevesinde, Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin kurulum çalışmalarının devam ettiğini, Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarını ise tamamladıklarına değinen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz. Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, Otomatik Tanımlama Sistemi ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak, 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede, gemi trafik hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem KKTC'de kurulacak merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne iletilecek."

KKTC'deki merkezin kurulumunda sona gelindi

Uraloğlu, KKTC'deki merkezin kurulumunda sona yaklaştıklarını bildirdi. Sistemin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız."

Kaynak: AA

