Üye Girişi
KKTC'de yakıt krizi - Son Dakika

KKTC'de yakıt krizi

03.12.2021 00:57
KKTC'de yakıt krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gemilerin fırtına nedeniyle adaya yanaşamaması sonucu yakıt tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gemilerin fırtına nedeniyle adaya yanaşamaması sonucu yakıt tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarında mazot tükenirken, benzin stokunun da azaldığı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz ay yaşanan yakıt krizi yeniden patlak verdi. Akaryakıt dağıtım şirketleri ALPET ve KPET, fırtına nedeniyle gemilerin kıyıya yaklaşamadığını belirtirken, yakıt tedariki konusunda piyasada kriz yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarına gelen vatandaşlar mazot alamadan geri dönerken, benzin stoklarının da azaldığı ifade edildi. Bazı benzin istasyonları ise yakıtın tükenmesiyle kapatmak zorunda kaldı.

"Bugün itibariyle istasyonlarının hepsinde Euro Diesel bitmiş durumda"

KKTC Benzinciler Birliği Asbaşkanı Halil Ülkü yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkü, "Bugün itibariyle istasyonların hepsinde euro dizelimiz (mazot) bitmiş durumda. Benzin hala verebiliyoruz. Çok az da olsa kaldı stoklarımızda, hala verebiliyoruz, o da 1 ya da 2 gün ancak idare eder" dedi. Ülkü, "Olaya şöyle bakmak lazım. Son 1, 2, 3 gündür fırtına olduğu için adaya gemiler gelemiyor. O yüzden bir anda bu kriz patladı. Fakat olayın bence daha perde arkası var. Herhangi bir fırtına olmadan önce dolum tesislerinin depolarında daha fazla yakıt bulundurmaları gerekiyordu. Bulundurmamalarının sebebi geçen ayki krize dayanıyor. Yakıt fiyatlarındaki kısa zamandaki çok büyük artış, artı döviz kurlarındaki artış dolum tesislerinin bir notada zararına satış yapmasını öngörmeye başladı. Tabi ki bunlar da bunu yapmak istemediler. Şu anda hepimizin ortak düşüncesi, bütün benzincilerin, dolum tesisi sahiplerinin, bizim sistemimizde küçük bir değişiklik yapılarak bu olayı çözebileceğimiz yönünde" ifadelerini kullandı.

Çözüm önerisi

Krize yönelik çözüm önerisinde bulunan Ülkü, "Bilindiği üzere bizde her 3 haftada bir değerlendirme yapılır. Dünya piyasalarının plus değerinin ortalamasına göre fiyatlar belirlenir. Ama bu 3 hafta bu geçtiğimiz günlerde çok hızlı gelişen 3 hafta olduğu için dolum şirketlerini zarara sürükledi. Eğer Ekonomi Bakanlığımız geçici bir süre de olsa bu 3 haftalık değerlendirmeyi 1 haftaya indirebilirse bunlar da bu arada en azından kendi zararlarını minimuma indirerek halkı mağdur etmemiş olurlar en azından, bizler de halkı mağdur etmemiş oluruz. Dünya piyasalarındaki artışları zaten istesek de biz durduramayız. Maalesef ona gücümüz yetmiyor. Ama en azından mevcut şartlarda hiç satmamaktan daha iyidir, belki biraz daha zamlanacak ama hiç satmamaktan daha iyidir diye düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlar mazot alamadı

Benzin istasyonuna yakıt almaya gelen bir vatandaş, "Çok üzgünüm, işlerim yarım kalacak. Arabayla yapacağımız çok iş vardı. Ama bekleyeceğiz" dedi. Akaryakıt istasyonun mazotun bittiğini öğrenen başka bir vatandaş ise, "Bu depoları bir kontrol etsinler bakalım gerçekten bitti mi mazot" ifadesini kullandı. Celal Çağlayan adlı vatandaş ise, "Mazotumuz yok amca diyor. Ne yapalım? Nerede bulacağız bu mazotu? Böyle bir şey olamaz. Ben ta Kayalar köyünden geldim. Burada arabamı bırakıp mı gideyim" diye konuştu. Halit Aygın da, "Çok yazık. Benzin yok. Döviz aldı başını gidiyor. Covid aldı başını gidiyor. Gerçekten moraller sıfır. Gerçekten sıfır. Ne olacak önümüzü göremiyoruz" dedi. - GİRNE

Motorin, Fırtına, Benzin, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC'de yakıt krizi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! 12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
01:07 Ronaldo, kariyerinde 800. kez fileleri havalandırdı
01:01 Sanayi ve elektrik üretiminde doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı
00:55 Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor
00:46 Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
00:29 Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor
23:59 Kendini yüzbaşı olarak tanıtıp esnafı dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı
23:57 Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti
23:19 Muharrem İnce'nin Abdullah Gül sözleri ses getirdi: Anlaştıklarını duyuyorum
23:03 İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi
23:02 Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:22
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 01:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de yakıt krizi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement