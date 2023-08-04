KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83 - Son Dakika
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KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83

04.08.2023 17:58

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı eleştirileri sürerken, KKTC ile Türkiye arasındaki enflasyon farkı dikkat çekti. Yavru Vatan'da yıllık enflasyon yüzde 72,81'e çıkarken, Türkiye'de yüzde 47,83'e yükseldi.

Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı eleştirileri sürerken, temmuzda TÜİK ile KKTC İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamları arasındaki makas da dikkat çekti.

KKTC'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 72,81

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Yavru Vatan'da temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,90 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde yüzde 72,81'e çıktı.

TÜRKİYE'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,83

Türkiye'de ise enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83'e yükseldi. İki ülke arasındaki enflasyon farkı dikkat çekti.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Para birimi olarak Türk lirası kullanan ve piyasada kullanılan pek çok ürünü Türkiye'den temin eden KKTC'de enflasyonun Türkiye'den bu kadar fazla olması akıllarda soru işareti bıraktı.

YORUMLAR (2)
  • dersu uzala: ALMANYA BİZİ KISKANIYOOOOOR..NE KIBRISI ... Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
  • AHMET GEZER GEZER: İşte orada TÜİK yok ya ondandır. Orada neyse o, burada neyse o olmuyor, yoksa işçiye memura emekliye daha fazla zam yapmak gerekir Allah muhafaza. Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Türkiye, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83 - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83 - Son Dakika
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