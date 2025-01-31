KOBİ'ler AB'nin Ekonomik Dönüşümüne Hazır

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan "Rekabetçilik Pusulası Raporu"na ilişkin, "İhracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştirdiğimiz AB'nin ekonomik dönüşümüne hazırlıklı olan KOBİ'lerimiz bu süreci fırsata çevirebilir." ifadesini kullandı.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, AB'nin rekabetçilikte neden Çin ve ABD karşısında geride kaldığı ve olası risklerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığını aktaran Ardıç, "Raporda, inovasyon, düşük karbonlu üretim ve bağımlılıkları azaltıcı stratejiler yoluyla ekonomik dönüşümün uygulanacağı belirtiliyor. Ayrıca, AB ekonomisinin motoru olan KOBİ'lerin üzerindeki yük ve baskıları hafifletecek önemli kararlar da dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

Ardıç, sürdürülebilirlik raporlamasının hafifletilmesi, AB taksonomisinin küçük firmalar için daha esnek hale getirilmesi, daha basit ve açık düzenleyici çerçeve oluşturulması ve yeşil finansman fonlarına erişilebilirliğin artırılmasının KOBİ'lerin üzerindeki bürokratik ve mali yükleri önemli ölçüde hafifleteceğini belirtti.

Bu adımların, AB KOBİ'lerini daha esnek ve rekabetçi bir yapıya ulaştıracağını ifade eden Ardıç, şunları kaydetti:

"İhracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştirdiğimiz AB'nin ekonomik dönüşümüne hazırlıklı olan KOBİ'lerimiz bu süreci fırsata çevirebilir. Firmalarımızın rekabetçiliğini geliştirmesi ve dönüşüme uyum sağlaması bir tercih değil artık bir zorunluluktur. ASO olarak, başta ikiz dönüşüm olmak üzere, KOBİ'lerimizin daha güçlü bir rekabetçi yapıya kavuşması ve ihracat potansiyellerinin artması için çalışmalarımızı yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. Üye firmalarımıza proje, faaliyet ve iştiraklerimiz yoluyla destek ve yönlendirmelerimizi daha da artıracağız."