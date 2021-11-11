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KOBİ'lere indirim günlerinde satışları artıracak öneriler - Son Dakika

KOBİ'lere indirim günlerinde satışları artıracak öneriler

11.11.2021 14:16
KOBİ'lere indirim günlerinde satışları artıracak öneriler

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği kasım ayı indirimleri başladı.

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği kasım ayı indirimleri başladı. Satış önerilerinde müşteri memnuniyeti, yüksek puan gibi kriterler tercih belirlemede önemli olarak görüldü.

Kasım ayı ile birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye'de de indirimli alışveriş günleri başladı. Geçmiş yıllarda yalnızca kasım ayının son cuma günü gerçekleşen Şahane Cumaindirimleri günümüzde neredeyse tüm ay boyunca yapılıyor, pazar yerleri kendilerine özel indirim günleri düzenliyor. E-Ticaret Bilgi Platformu verilerine göre bu yılın ilk yarısı itibarıyla pazar yerlerinde faaliyet gösteren 312 bin 523 işletme de satışlarını artırmak için bu özel aya hazırlanıyor. E-ticaret firmalarının satış yaptığı tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan ve e-ticaret ile alakalı tüm işlemlerin tek bir panel üzerinde yapılmasına olanak sağlayan Shopside, e-ticaret üzerinden satış yapan başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelere indirim günlerinde satışlarını artırmaları için ipuçları verdi.

Bunlar şu şekilde sıralandı: "Müşteri memnuniyetini artırın; E-ticarette memnuniyeti artırmak için müşterilerinize basit ve sorunsuz bir deneyim yaşatın. Ürünlerin detaylı açıklamaları, fotoğrafın ürünü en doğru şekilde göstermesi, eğer kendi sitenizden satış yapıyorsanız genel panelin ve satın alma sürecinin kullanıcı dostu olması öncelikli kriterler. Bu deneyimi mobilde de sunduğunuz takdirde memnuniyet daha da artacaktır.

Satıcı ve ürün puanını yüksek tutun; Pazar yerinde alışveriş yapan bir müşteri aynı ürünü birden fazla satıcıda görecektir. Karar verme aşamasında fiyat dışındaki en önemli unsurlar satıcı ve ürün puanıdır. Paketleme, kargo teslim süresi, iade oranları, müşteri puanları ve müşteri sorularına dönüş gibi süreçler satıcının puanını belirler. Eğer kendi ürününüzü satmıyorsanız ürünün kalitesinden de muhakkak emin olun. Küçük eşantiyon hediyeler ile müşterilerinizi mutlu ederek, indirim günleri sonrası için de bağlılıklarını artırabilirsiniz.

İlk alışverişi siz yapın; Firmanıza ait e-ticaret sitesi üzerinden satış yapıyorsanız belirli aralıklarla kendinizden alışveriş yaparak, kullanıcılara sunduğunuz deneyimi sürekli olarak test edin. Özellikle indirim dönemlerinde artan yoğunlukta gözden kaçabilen eksiklik ve hataların farkına bu şekilde varabilirsiniz. Bu noktada, kullanıcıların alışık oldukları pazar yerlerindeki satın alma deneyimine benzer bir deneyim yaşatmaya odaklanın ancak asla taklit etmeyin.

Sosyal medyada aktif olun; Sosyal medya kullanıyorsanız öncelikle Facebook Pixel ve Google Tag Manager gibi araçları e-ticaret sitenize kurun. Böylelikle sosyal medya yönetimi ve reklamlar için ciddi veriler elde edebilirsiniz. Sosyal medyadaki takipçileriniz organik olsun. Farklı yöntemler takipçi sayısını artırmak ilerleyen süreçte sorun oluşturacaktır. Bu dönemde hedef kitlenin dikkatini çekecek paylaşımlar, iş birlikleri ve reklamlar satışlara olumlu yönde etki eder." - İSTANBUL

KOBİ'lere indirim günlerinde satışları artıracak öneriler

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, E ticaret, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere indirim günlerinde satışları artıracak öneriler - Son Dakika Ekonomi


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