'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?' Merak edilen soruya Ali Koç'tan yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?' Merak edilen soruya Ali Koç'tan yanıt

\'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?\' Merak edilen soruya Ali Koç\'tan yanıt

Çinli otomobil markaları, Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı planlıyor. BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararı, diğer Çinli otomobil markaları DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM için de bir 'kelebek etkisi' yaratabilir. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisiyle ilgili, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok" dedi.

03.04.2025 15:03
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Çinli otomobil markaları Türkiye'de otomotiv pazarının kilit oyuncuları haline geldi. Chery, MG ve BYD gibi Çinli otomobil markaları sürdürülebilir büyüme için sürekli yatırım yaparak Türkiye'de uzun vadeli başarı elde etmeyi planlıyor.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 4 Mart'ta yayımladığı raporda Çinli otomobil markalarının 2024 yılındaki satışlarında önemli düzeyde büyüme yaşandı. ODMD raporuna göre Chery, geniş bir tüketici kitlesine hitap eden rekabetçi fiyatlara sahip Tiggo serisi ile geçen yıl Türkiye'de önceki yıla göre yüzde 40,54 artışla 57.047 araç sattı. Raporda elektrikli ve hibrit modelleriyle tanınan MG'nin, 2024 yılında Türkiye'de 17.162 araç satarak 2023 rakamlarına kıyasla yüzde 18,70 artış sergilediği belirtiliyor. ODMD raporuna göre BYD, geçen yıl 2023'e göre yüzde 892,97 artışla 8.331 araç satarak büyük bir yükseliş gösterdi. Bu rakamlar göz önüne alındığında Türk otomotiv sanayinin bu hamlelere ne diyeceği merak ediliyordu.

"ÇİNLİLER, TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA AÇILMAYI PLANLIYOR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisine dair Paranın Yönü dergisine açıklamalarda bulundu. Çinli markaların gelişi nedeniyle Koç Grubu'nda bir rahatsızlık olup olmadığı sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok. Sadece şunu söyleyeyim. Otomotiv değil, aslında Batı dünyasının Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye kendini doğru pozisyonlarsa çok iş alabilir. Çinliler de Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmayı planlıyorlar." dedi.

Ali Koç, Çinli markaların gelmesi Türk otomotiv sektörü için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ÇİN MARKALARI

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-haziran dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Chery 34 bin 501 satışla ilk sırada yer aldı. 11 bin 74 adet satış sayısına ulaşan MG ikinci, 1426 satış yapan BYD de üçüncü oldu.

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Son Dakika Ekonomi 'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?' Merak edilen soruya Ali Koç'tan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bingöl 0112:
    Ali artık bi git bu fenerin yakasini bi birak senin yüzünden hiç yüzümüz gülmüyor. bi defol git artık. 4 4 Yanıtla
  • astragan:
    içimizden çıkmasın da batıdan gelse de olur doğudan gelse de. daha ileri giderler ve gerekirse alfabelerini bile almayı talep eder bazıları ;) 0 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    kafadan rahatsız 5 yıldızlı forma giyiyor 0 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    niye rahatsız olsunki egea lar kapış kapıs satılıyor. 0 0 Yanıtla
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