\'Koç grubu Çinlilerden rahatsız mı?\' Merak edilen soruya Ali Koç\'tan yanıt

Çinli otomobil markaları Türkiye'de otomotiv pazarının kilit oyuncuları haline geldi. Chery, MG ve BYD gibi Çinli otomobil markaları sürdürülebilir büyüme için sürekli yatırım yaparak Türkiye'de uzun vadeli başarı elde etmeyi planlıyor.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 4 Mart'ta yayımladığı raporda Çinli otomobil markalarının 2024 yılındaki satışlarında önemli düzeyde büyüme yaşandı. ODMD raporuna göre Chery, geniş bir tüketici kitlesine hitap eden rekabetçi fiyatlara sahip Tiggo serisi ile geçen yıl Türkiye'de önceki yıla göre yüzde 40,54 artışla 57.047 araç sattı. Raporda elektrikli ve hibrit modelleriyle tanınan MG'nin, 2024 yılında Türkiye'de 17.162 araç satarak 2023 rakamlarına kıyasla yüzde 18,70 artış sergilediği belirtiliyor. ODMD raporuna göre BYD, geçen yıl 2023'e göre yüzde 892,97 artışla 8.331 araç satarak büyük bir yükseliş gösterdi. Bu rakamlar göz önüne alındığında Türk otomotiv sanayinin bu hamlelere ne diyeceği merak ediliyordu.

"ÇİNLİLER, TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA AÇILMAYI PLANLIYOR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisine dair Paranın Yönü dergisine açıklamalarda bulundu. Çinli markaların gelişi nedeniyle Koç Grubu'nda bir rahatsızlık olup olmadığı sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok. Sadece şunu söyleyeyim. Otomotiv değil, aslında Batı dünyasının Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye kendini doğru pozisyonlarsa çok iş alabilir. Çinliler de Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmayı planlıyorlar." dedi.

Ali Koç, Çinli markaların gelmesi Türk otomotiv sektörü için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ÇİN MARKALARI

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-haziran dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Chery 34 bin 501 satışla ilk sırada yer aldı. 11 bin 74 adet satış sayısına ulaşan MG ikinci, 1426 satış yapan BYD de üçüncü oldu.