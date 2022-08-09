2 bin çiftçiye 120 ton dane mısır desteği - Son Dakika
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2 bin çiftçiye 120 ton dane mısır desteği

09.08.2022 09:51
2 bin çiftçiye 120 ton dane mısır desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin çiftçiye 2 bin ton gübre ve 120 ton dane mısır ile silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin çiftçiye 2 bin ton gübre ve 120 ton dane mısır ile silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini arttırmak için yaptığı desteklemelere devam ediyor. Tarımsal kalkınma için seradan tohuma, gübreden mazota birçok alanda çiftçiye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yardımların yanı sıra çiftçilere bünyesindeki ziraat mühendisleriyle eğitim çalışmaları veriliyor ve saha kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen "2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" çerçevesinde, 2600 çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ile 120 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi. Ekimleri yapılan ürünlerin hasadı için çiftçiler gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle rahat bir nefes alan çiftçiler, desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

"Çok memnunuz"

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin önemli olduğunu ifade eden çiftçi Aziz Taş, "Kartepe Uzunbeyli Mahallesinde çiftçilik yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden faydalanan bir çiftçiyim. Başkanımıza teşekkür ederiz. Her zaman çiftçinin yanında olan bir başkan. Bu yıl gübre ve tohumumuzu Büyükşehir'den aldık. Arpa, buğday ve fiğ tohumlarımızdan çok memnunuz. Ülke olarak bizim üretim yapmamız lazım. Başkanımız bizi desteklediği sürece üretime devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2 bin çiftçiye 120 ton dane mısır desteği - Son Dakika

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