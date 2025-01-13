Kocaeli Büyükşehir'den Çiftçilere 1 Milyar TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir'den Çiftçilere 1 Milyar TL Destek

Kocaeli Büyükşehir\'den Çiftçilere 1 Milyar TL Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilere sağlanan 1 milyar TL değerindeki destekle birlikte, üretim maliyetlerini düşürerek kazanç artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Büyükakın, tarım için çeşitli destek programlarının devam edeceğini vurguladı.

13.01.2025 10:46  Güncelleme: 10:48
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 6 yılda üreticiye 1 milyar TL değerinde kaynak sağladıklarını ifade ederek, "Topraktan kopmayın. Biz yanınızdayız, yeter ki üretin" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kullar yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı üretim fidanlığında katıldığı törende açıklamalarda bulundu. Büyükakın, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve kazançlarını artırmak için çeşitli destek programları yürüttüklerini, bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükakın, bu kaynakları nasıl oluşturduklarına dikkat çekerek, "Milletin parasını kendi paramızdan daha özenli harcamamız lazım. Mali olarak güçlenmenin bir yolu da bütçeyi doğru yönetmek ve bu sayede elde ettiğiniz tasarrufu doğru alanlara yöneltmek. Bu alanda (fidanlık alanı) toplamda 400 milyon liralık bir tasarruf var. Yetiştirilmiş olan ağaçlara ve diğer türdeki bitkilerin toplam ekonomik değeri 400 milyon lira. Onların içinde ürettiğimiz 'torf' mesela. Onu doğru yöneterek 160 milyon lira da oradan tasarruf sağlıyoruz. Çiftçimize toplam verdiğimiz destek de 1 milyar lira. Buraları doğru yönettiğinizde o zaman çiftçiye verilecek kaynak da ortaya çıkmış oluyor. 'Maliyetleri nereden azaltabiliriz?', 'harcamaları nasıl daha tasarruflu yapabiliriz?', 'sonraya bırakacağımız işler nedir?', bunların sıralamasını sürekli gözden geçiriyoruz. Bunun neticesinde de bu bereket ortaya çıkıyor" dedi.

Çiftçiyi ayakta tutacak, onlara nefes aldıracak tedbirler aldıklarını hatırlatan Büyükakın, "Küçükbaş hayvanından büyükbaş hayvanına kadar çiftçiye her türlü desteği veriyoruz. Seracılık desteğini veriyoruz. Bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürü her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen topraktan kopmayan, buradaki mücadelesini devam ettiren çiftçilerimize ediyorum. Özellikle kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Gençlere de yeniden bir çağrı yapıyorum; toprakla buluşmanın, toprağın bereketini elde etmenin ve bu berekete bereket katmanın yollarını kolaylaştırmak için her türlü çözüm ortaklığına Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte destek olmaya hazırız. Yeter ki siz gayret edin, emek verin" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli Büyükşehir'den Çiftçilere 1 Milyar TL Destek - Son Dakika

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