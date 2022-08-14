Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor - Son Dakika
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Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor

14.08.2022 13:38
Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor

Kocaeli'de kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya, fiyatıyla adeta gram altınla yarışıyor. Durumun arz ve talebe bağlı olduğunu belirten esnaf, "Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor" dedi.

Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

"Mahsul az çıkınca fiyatlar yükseliyor"

Dükkanında kuru bamya satan aktar Emin Özcan, "Elimizde geçen senenin mahsulleri var. Bu nedenle kuru bamyayı 800-1000 lira arasında müşterilerimize veriyoruz. Yeni sezonda bize gelişinin 1000 lira olacağını bekliyoruz, tabii bunu zaman gösterecek. 800 TL'ye mi satarız yoksa bin 250 TL'ye mi satarız, arz-talep mahsulün durumuna bağlı. Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Genelde bilinçli insanlar dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geldiğinden dolayı kuru bamya tohumunu tüketiyorlar. Bunun yanı sıra vücuda faydalı olduğundan dolayı bamya çiçeğini et ile harmanlayarak yemek yapıyorlar" dedi.

Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor - Son Dakika
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