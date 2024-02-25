Kocaeli'de Küçükbaş Hayvancılık Projesi Kapsamında Koç ve Teke Dağıtımı Gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'de Küçükbaş Hayvancılık Projesi Kapsamında Koç ve Teke Dağıtımı Gerçekleştiriliyor

Kocaeli\'de Küçükbaş Hayvancılık Projesi Kapsamında Koç ve Teke Dağıtımı Gerçekleştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayvancılığın Geliştirilmesi Amaçlı Damızlık Koç ve Teke Desteği Projesi kapsamında, üreticilere koç ve teke dağıtımı yapılıyor. Proje ile toplamda 250 baş merinos koç, 250 baş kıvırcık koç ve 150 baş kıl keçisi teke üreticilere teslim edilecek.

25.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
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Kocaeli'de küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere koç ve teke dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hayvancılığın Geliştirilmesi Amaçlı Damızlık Koç ve Teke Desteği Projesi programı Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Proje kapsamında Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiricilere, toplamda 250 baş merinos koç, 250 baş kıvırcık koç ve 150 baş kıl keçisi teke teslim edilecek.

Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, "Son 5 yılda yaşadığımız salgın sürecini dikkate aldığımızda Büyükşehir Belediyemizin tarım ve hayvancılığa olan desteğinin önemi daha çok anlaşılmakta. Büyükşehir olarak bitkisel üretimde hem bitkilerin tohumu anlamında, seracılık anlamında, fide anlamında özellikle girdileri rahatlatıp üretimi artırmak için gübre ve mazot desteği anlamında çok sayıda başlıkta desteğimiz var. Hayvancılıkta ise daha önce mandada damızlık dağıttık. Bugün de koyun projemizin damızlığını dağıtıyoruz" dedi.

Arıcılıkta da aynı projenin devam edeceğini söyleyen Aydınlık, "Günümüzdeki şartlar dikkate alındığında üretimin artıyor olması, üretimi yapan çiftçi sayımızın artıyor olması verdiğimiz desteklerin üretmeye devam eden çiftçimize adeta can suyu olduğu ortaya koyuyor. Sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üreticilerimizi birer vatanperver olarak görüyoruz. Yaptığınız işlerin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu biliyoruz. Üretimlerin desteklenmesi sadece girdili değil, üretim esnasındaki mekanizasyonu artarak devam edecek. Yine köydeki üretimin pazara ulaşmasındaki kolaylaştırıcı işlemlere devam edeceğiz, desteklerimiz artarak sürecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Küçükbaş Hayvancılık Projesi Kapsamında Koç ve Teke Dağıtımı Gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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