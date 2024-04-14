Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu dağıtımı başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Bu kapsamda, üreticilerden başvurular tamamlandı. Tohumların çiftçilere dağıtımına İzmit, Kandıra ve Gebze ilçelerinde başladı. Üreticiler karpuz tohumlarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi ve Gebze Belediyesindeki Büyükşehir hizmet binasından teslim alabilecek.
Büyükşehir Belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklemiş oldu. Desteklerle birlikte atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılırken, karpuz üretiminde de ciddi artışlar yaşandı.
Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, nefis aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzunun ünü il sınırlarını aşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir besin kaynağı. - KOCAELİ
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