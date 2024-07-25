Kocaeli'de Üretilen Otomobillerin Yüzde 83'ü Yurt Dışına Gönderildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'de Üretilen Otomobillerin Yüzde 83'ü Yurt Dışına Gönderildi

Kocaeli'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yılın ilk yarısında ürettiği 310 bin 757 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi. Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün ihracatına büyük katkı sağladı. Kocaeli'nin Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 42 oldu. Kentteki fabrikalarda banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1707 olarak gerçekleşti. Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-haziran döneminde kentteki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları da verilmiştir.

25.07.2024 11:25
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Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yılın ilk yarısında ürettiği 310 bin 757 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-haziran döneminde sektörün ihracatına büyük katkı sağladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda 2024'ün ilk yarısında 310 bin 757 binek ve ticari araç üretildi.

Kocaeli'nin Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 42 oldu. Kentteki fabrikalarda banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1707 olarak gerçekleşti.

Üretilen araçların yüzde 83'üne denk gelen 256 bin 880'inin teslimat adresi yurt dışı oldu. Ayrıca, Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 6 aylık döneminde üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Firmanın Gölcük ve Başiskele'deki tesislerinde 184 bin 382 araç üretim bandından indirildi. Transit, Custom ve Courier modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracatı 151 bin 599 adet olarak kayıtlara geçti.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, ocak-haziran döneminde 122 bin 376 araç üretti, bunun yüzde 85'ine denk gelen 104 bin 628'ini yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 3 bin 999 aracın 653'ünü ihraç etti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-haziran döneminde kentteki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Üretim (Adet) İhracat (Adet)
Firma2023 Ocak-Haziran2024 Ocak-HaziranDeğişim (%)2023 Ocak-Haziran2024 Ocak-HaziranDeğişim (%)
Ford Otosan202.827184.382-9154.253151.599-2
Hyundai Assan121.731122.3760,5104.050104.6280,5
Anadolu Isuzu2.8653.9994053865321
Toplam327.423310.757-5258.841256.880-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Üretilen Otomobillerin Yüzde 83'ü Yurt Dışına Gönderildi - Son Dakika

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