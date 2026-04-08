Kocaeli İhracatında Kimya Sektörü Öne Çıktı - Son Dakika
Kocaeli İhracatında Kimya Sektörü Öne Çıktı

08.04.2026 11:46
Kocaeli, otomotifteki durağanlığa rağmen kimya sektörüyle 5,8 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde otomotivdeki durağanlığa rağmen kimya sektöründeki performans artışıyla 5,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Kocaeli, en büyük ihracat kalemi otomotivdeki yatay seyre rağmen, kimya ve gemi inşa gibi alanlardaki güçlü performans artışıyla dış ticaretteki istikrarını sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, kentin 2025'in ilk çeyreğinde 5 milyar 574 milyon dolar olan dış satımı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 4 artışla 5 milyar 797 milyon dolar oldu.

Şehrin en güçlü sektörü olan otomotiv endüstrisinin ihracatı, söz konusu dönemde yüzde 0,2'lik sembolik bir gerileme ile 2 milyar 824 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotivdeki bu durağan seyri, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü telafi etti. Sektör ocak-mart döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 1 milyar 550 milyon dolara çıkardı ve yılın ilk çeyreğinde ihracattaki büyümede önemli rol oynadı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 367 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, bunu 279 milyon dolarla çelik, 273 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon dolarla makine ve aksamları sektörü izledi.

Sektörel bazda en dikkat çekici büyüme oranı gemi, yat ve hizmetleri sektöründe kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 318 bin dolar olan sektör ihracatı, bu yıl 19 kat artışla 6,4 milyon dolara çıktı. Benzer bir ivme ile mücevher sektörü de 560 bin dolar olan dış satımını yüzde 219 artırarak 1,7 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Lider ihracat pazarı Birleşik Krallık

Kocaeli'deki şirketlerin yılın ilk çeyreğinde en fazla dış satım yaptığı ülke 590 milyon 959 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında sınırlı bir artış gösterdi.

Kentin en büyük ikinci pazarı olan Slovenya'da ise yüzde 31,2'lik bir düşüş yaşandı ve ihracat 511 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Almanya 499,5 milyon dolarla Kocaeli'nin ihracat pazarları arasında üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 447 milyon dolarla İtalya, 361 milyon dolarla İspanya, 350 milyon dolarla Fransa takip etti.

Yılın ilk 3 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine değişim oranları şöyle:

ÜLKE2025 (Bin $)2026 (Bin $)Değişim (Yüzde)
Birleşik Krallık588.143590.9590,5
Slovenya742.398511.023-31,2
Almanya528.986499.594-5,6
İtalya432.014447.0853,5
İspanya373.015361.428-3,1
Fransa260.768350.37334,4
Romanya268.417286.2496,6
Belçika285.636261.571-8,4
ABD222.626227.1122
Fas49.434159.166222

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli İhracatında Kimya Sektörü Öne Çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaeli İhracatında Kimya Sektörü Öne Çıktı - Son Dakika
